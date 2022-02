Drogen und verwahrlostes Kind in Leipziger Wohnung gefunden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Illustration

In einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Süden haben Polizeibeamte mutmaßliche Hehlerware und Drogen gefunden - sowie ein vierjähriges Kind und einen Hund, die nach Polizeiangaben völlig verwahrlost waren. Die Beamten hatten nach einem Hinweis Keller und Wohnung eines 37-jährigen Hausbewohners durchsucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Einsatz am Mittwochnachmittag fanden sie demnach unter anderem mutmaßlich gestohlene Impfpässe, geringe Mengen verschiedener Drogen, gestohlene Fahrräder, nicht zugelassene Böller und scharfe Munition.

Leipzig - Das Kind wurde den Angaben nach in die Obhut des Jugendamts gegeben. Der Hund sei von Mitarbeitern eines Tierheims abgeholt worden. Beamte nahmen vor Ort die 30-jährige Mutter vorläufig fest, der 37 Jahre alte Vater wurde noch nicht angetroffen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Kindeswohlgefährdung, gewerbsmäßiger Hehlerei, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Urkundenfälschung. dpa