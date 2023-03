Drohne am Flughafen Leipzig/Halle legt Flugverkehr lahm

Eine Passagiermaschine steht auf einem Flughafen. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Eine Drohne hat den Flugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle für knapp eine Stunde lahm gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Flugobjekt am Sonntagabend in der Sicherheitszone des Flughafens bewegt. Es wurde von einem Hubschrauber der Bundespolizei entdeckt und verfolgt, verschwand dann aber spurlos.

Schkeuditz - Die Suche nach einem Drohnenführer blieb ohne Erfolg. Nachdem die Drohne verschwunden war, konnte der Flugverkehr wieder freigegeben werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Bereits in der vorherigen Nacht war in der Nähe des Flughafens eine Drohne gesichtet worden. dpa