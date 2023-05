DTM startet in Oschersleben in die neue Saison

Motorsport

Acht Jahre war die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) nicht auf der Rennstrecke in Oschersleben zu Gast - an diesem Wochenende startet die Rennserie in der Magdeburger Börde in die neue Saison. Zwei Wochen habe das Team gearbeitet, um die Strecke für den Auftakt der DTM vorzubereiten, sagte der Geschäftsführer der Motorsport Arena, Ralph Bohnhorst.

Oschersleben - Die Anlage sei insgesamt in einem sehr guten Zustand, die Strecke an verschiedenen Stellen neu gestrichen worden.

Insgesamt gehen 28 Rennfahrer an den Start. Titelverteidiger Sheldon van der Linde startet für das Team Schubert Motorsport aus Oschersleben und hat damit ein Heimrennen. Nach mehr als 20 Jahren kehrt die DTM im September auch auf den Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal zurück. Im 39. Jahr wir die DTM erstmals unter dem Dach des ADAC ausgetragen. Am Freitag startet die Serie in Oschersleben mit den Trainings, die ersten Rennen finden am Samstag statt. dpa