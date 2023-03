Dulig: Abfindungsregelung für GKN-Mitarbeiter setzt Maßstäbe

Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen, lächelt in die Kamera. © Hendrik Schmidt/dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hält die Abfindungsregelung für die Beschäftigten des Zwickauer Gelenkwellenwerkes (GKN) für vorbildlich. „Mir wäre es natürlich lieber, GKN würde die Entscheidung, den Standort in Mosel zu schließen, nicht treffen. Aber unter den Umständen ist der jetzt ausgehandelte Tarifvertrag für alle Beteiligten gut und bietet eine soziale Sicherheit durch eine wirklich einmalige Abfindung“, sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur.

Zwickau - „Einmalig bedeutet, dass es so eine umfassende Regelung in ganz Ostdeutschland bislang noch nicht gegeben hat. Sie setzt wirklich Maßstäbe.“ Das habe auch etwas mit Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun.

Die Beschäftigten des Autozulieferers GKN Driveline in Mosel hatten mit großer Mehrheit für den Sozialtarifvertrag gestimmt. Nach Angaben der IG Metall sprachen sich 96,16 Prozent ihrer Mitglieder in dem Werk in der Urabstimmung für die Annahme des Verhandlungsergebnisses aus. Damit ist der Streik beendet. Durch den Sozialtarifvertrag erhalten die Beschäftigten bei einer Kündigung eine Abfindung von mindestens 1,5 Monatsgehältern (brutto) für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit. Die Mindestabfindung beträgt 17.500 Euro. Pro Kind gibt es zusätzlich 5000 Euro.

Der Automobilzulieferer GKN Driveline hatte Mitte Januar bekanntgegeben, das Werk im Zwickauer Ortsteil Mosel auf absehbare Zeit zu schließen. 835 Beschäftigte sind betroffen.

Dulig zufolge macht der Tarifabschluss auch klar, dass weiter um den Standort gekämpft wird und es eine Perspektive geben soll. „Daher haben Gewerkschaft und Geschäftsführung eine gemeinsame Suche nach einem Investor vereinbart, die auch mit Geld in Größenordnung hinterlegt ist. Denn das war mir immer wichtig: Zum einen brauchen wir diese Perspektive gegenüber den Beschäftigten. Zum anderen geht es um die Stärkung des industriellen Standortes.“ Deshalb sei er - trotz aller negativer Umstände - sehr zufrieden mit dem Tarifabschluss, sagte der Minister. dpa