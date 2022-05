Dulig: Sachsen vor größtem Modernisierungsprozess seit 1990

Teilen

Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen. © Robert Michael/dpa

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht den Industriestandort Sachsen mit dem größten Modernisierungsprozess seit 1990 konfrontiert. Ganze Wirtschaftszweige würden neu geordnet und auf die Herausforderungen von Klimawandel, Digitalisierung und Automatisierung ausgerichtet, sagte Dulig am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Sächsischen Landtag.

Dresden - „Es geht dabei auch um die Sicherung und Modernisierung von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen in der Industrie.“ Die stabilen Jahre seien schon vor dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine vorbei gewesen. Der Krieg und die Sanktionen gegen Russland hätten aber starke Auswirkungen auf die Unternehmen in Sachsen.

Dulig sagte, dass Sachsen seine Industrie beim Umbau unterstützen müsse, um die Umbrüche erfolgreich zu bewältigen. Es brauche Investitionen in Zukunftsindustrien wie Wasserstoff und Mikroelektronik. Diese bräuchten aber auch Platz, dabei sei er sich mit dem Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) einig. „Investorenanfragen können aber nur dann bedient werden, wenn geeignete und große Flächen in einem ausreichenden Entwicklungszustand schnell zur Verfügung stehen - wie dies zum Beispiel bei den großen Ansiedlungen von Tesla und Intel der Fall war.“ Die Staatsregierung habe das Thema erkannt und arbeite an einer Lösung.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mache noch einmal deutlicher, dass man raus müsse aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, sagte Dulig. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern inzwischen eine Frage der nationalen Sicherheit geworden.“ Darin sei er sich mit Energieminister Wolfram Günther (Grüne) einig. Er biete die Unterstützung seines Ministeriums bei der Beschleunigung des Ausbaus der Energien an.

Dulig gab sich optimistisch, dass es angesichts der Transformationsprozesse die Chance auf einen „Vorsprung Ost“ gebe. „Wir haben die Chance uns in einigen zentralen Wirtschaftsbereichen an die Spitze in Deutschland zu setzen.“ Diese Chance müsse und werde man nutzen. dpa