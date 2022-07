Dulig: Wiederaufnahme der Lieferungen ist „positives Signal“

Martin Dulig, Wirtschaftsminister von Sachsen. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig wertet die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 als „positives Signal“. Der SPD-Politiker warnte am Donnerstag aber zugleich davor, sich jetzt in falscher Sicherheit zu wiegen. Egal wie viel Gas fließe - wichtig sei, jetzt Energie zu sparen und sich mittelfristig unabhängiger von russischem Gas zu machen, sagte Dulig der Deutschen Presse-Agentur.

Dresden - Zudem betonte er, dass Atomkraft das Energieproblem in Deutschland nicht lösen werde.

„Wir wissen nicht, welche Strategie Putin nun hat. Er wird sicherlich ein Interesse daran haben, dass wir weiter in einer Krise bleiben. Deshalb kann man davon ausgehen, dass es schwankende Gaslieferungen geben wird. So oder so stehen wir vor der Herausforderung, uns unabhängiger von Gaslieferungen aus Russland zu machen“, sagte Dulig. Allerdings werde diese Umstellung der deutschen Energieversorgung noch eine Weile dauern.

„Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass ausreichend Gas für den Herbst und den Winter da ist“, sagte Dulig. „Wir werden aber auch alles dafür tun, Energie zu sparen. Und ich sage bewusst Energie, weil wir nach wie vor einen größeren Anteil des Gases zur Verstromung nutzen. Stromsparen hilft also auch Gas zu sparen.“

Die Kernkraft hingegen werde Deutschland nicht aus der Krise helfen, sagte Dulig. Sie habe nur einen Anteil von sechs Prozent an der Stromerzeugung. „Außerdem sind alle Fragen, die mit dem Thema Atomenergie in Verbindung stehen, nicht beantwortet. Die Sicherheitsfragen, die Endlagerfragen“, sagte Dulig. Er könne sich höchstens eine „pragmatische Lösung“ vorstellen, wenn es darum gehe, ein einzelnes Kraftwerk ein halbes Jahr länger laufen zu lassen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, die verbliebenen drei deutschen Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. Sie sollen Ende dieses Jahres vom Netz gehen. dpa