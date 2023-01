Dulig will Medizintechnik-Firmen in Dubai unterstützen

Martin Dulig (SPD), Wirtschafts- und Arbeitsminister in Sachsen. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den wichtigsten sächsische Handelspartnern im arabischen Raum. Wirtschaftsminister Dulig will dort nun persönlich für den Medizintechnikstandort Sachsen werben.

Dubai/Dresden - Sachsen will mit seiner Beteiligung an der Fachmesse „Arab Health“ in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) die Kooperationen in den Bereichen Medizintechnik pflegen. Auch die Themen erneuerbare Energien und Wasserstoff stehen auf der Agenda. „Die Golfregion ist zusammen mit den angrenzenden Regionen Afrikas und Asiens einer der am schnellsten wachsenden Gesundheitsmärkte der Welt“, sagte der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig am Donnerstag in Dresden. Der SPD-Politiker wird Anfang nächster Woche in den Golfstaat reisen, um für den Freistaat zu werben.

Zudem soll Dulig die Wissenschaftsstadt Masdar City und einen der weltgrößten Solarparks in der Nähe von Dubai besuchen. „Der Bedarf an medizintechnischen Geräten und Ausrüstungen wird im Wesentlichen durch Importe gedeckt“, so Dulig. Für die innovative sächsische Gesundheitswirtschaft, in der gut 15 500 Beschäftigte in etwa 300 Unternehmen und Forschungsinstituten tätig seien, bestehen laut Dulig sehr gute Exportchancen. Zudem könne Sachsens hochmoderne Logistikinfrastruktur Investoren einen schnellen Transport von Medizintechnik und Medikamenten garantieren, hieß es.

Sachsen ist in diesem Jahr erneut gemeinsam mit 15 sächsischen Unternehmen und der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) auf der Messe in Dubai vertreten. „Die Arab Health bietet die geeignete Plattform, um neue Kunden zu gewinnen, Geschäftspartner zu treffen und sich mit Branchenexperten auszutauschen“, sagte WFS-Geschäftsführer Thomas Horn. Vom 30. Januar bis zum 2. Februar werden auf einer der weltweit größten und wichtigsten Medizintechnikmessen unter dem Motto „Innovation und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen“ die neuesten Technologien und Innovationen präsentiert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen eine wirtschaftliche Drehscheibe in die gesamte Region Mittelost-Nordafrika dar. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums exportierten Unternehmen aus dem Freistaat deutlich mehr Waren in die Vereinigten Arabischen Emirate als in die bevölkerungsmäßig etwa gleich großen EU-Staaten Griechenland und Bulgarien oder die viel größeren asiatischen Staaten Vietnam und Philippinen. dpa