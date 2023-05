Dynamo Dresden gewinnt und besiegelt Zwickauer Abstieg

Dynamo Dresden hat seine Aufstiegschance in die 2. Fußball-Bundesliga gewahrt und den FSV Zwickau in die Regionalliga geschickt. Im Sachsen-Derby gewann Dynamo am Samstag in Westsachsen mit 1:0 (1:0), womit der Abstieg des FSV besiegelt wurde. Vor 10 134 Zuschauern im erstmals in einem Punktspiel komplett ausverkauften GGZ-Stadion war Niklas Hauptmann (34.

Zwickau - Minute) Schütze des einzigen Treffers. Die Partie begann mit zwölfminütiger Verspätung, nachdem die Dresdner Fans ein Stadiondach besetzt und von dort aus eine Choreografie gestartet hatten.

Zwickau zeigte keinerlei Respekt und hatte in der ersten halben Stunde die größeren Möglichkeiten. Dominic Baumann, Johan Gomez und Adam Susac verfehlten das Dynamo-Tor mehrfach nur knapp oder wurden im letzten Moment geblockt. Dresden spielte zwar nach vorn gefällig, hatte aber speziell im letzten Drittel zu viele Ungenauigkeiten im Zuspiel.

Das änderte sich mit der Führung. Hauptmann, insgesamt auffälligster Dresdner Spieler, hatte mit einem Sprint das Tor selbst eingeleitet, war dann zunächst an Johannes Brinkies im FSV-Tor gescheitert, versenkte den Ball im Nachsetzen. Danach war das Selbstverständnis zurück bei Schwarz-Gelb. Jonathan Meier, Stefan Kutschke, Christian Conteh und Hauptmann hatten Chancen im Minutentakt, die aber alle ungenutzt blieben.

Auch nach dem Wechsel betrieb Dynamo zunächst Chancenwucher. Ahmet Arslan, Conteh, Tim Knipping und der eingewechselte Dennis Borkowski vergaben zum Teil beste Möglichkeiten. Zwickau mühte sich zwar, dem Spiel fehlte aber Kreativität. Dennoch durfte sich Dynamo nie sicher sein, denn die Gastgeber ließen in ihrem kämpferischen Engagement nie nach und hatten durch Jan-Marc Schneider nach 77 Minuten die große Ausgleichschance. dpa