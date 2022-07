Dynamo Dresden leiht Park für ein Jahr von Werder Bremen

Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich für die kommende Saison die Dienste von Kyu-Hyun Park gesichert. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Linksverteidiger auf Leihbasis für ein Jahr von Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen zur SGD. „Er ist ein robuster Außenverteidiger mit einer guten technischen Ausbildung, der Intensität und Lauffreude in seinem Spiel vereint.

Dresden - Zudem kennt ihn unser Cheftrainer Markus Anfang aus seiner Zeit in Bremen“, erklärte Sportchef Ralf Becker.

Bei den Bremern, wo der Südkoreaner noch bis 2024 unter Vertrag steht, kam Park zumeist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm in 24 Partien je ein Treffer und eine Vorlage. Da der Linksfuß bei seinem Stammverein bereits die Saisonvorbereitung angetreten hat, ist es durchaus denkbar, dass er bereits am Samstag im Testspiel gegen Borussia Dortmund (17.00 Uhr) sein Debüt gibt. dpa