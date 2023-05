Dynamo Dresden verpasst trotz 2:1-Sieg Fußball-Wunder

Teilen

Dynamos Ahmet Arslan emotional. © Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden hat das erträumte Fußball-Wunder verpasst. Im letzten Saisonspiel kamen die Sachsen am Samstag vor 30 322 Zuschauern gegen den VfB Oldenburg zu einem 2:1 (1:1) - und bleiben dennoch in der 3. Liga. Max Wegner hatte die Gäste nach 18 Minuten in Führung gebracht. Ahmet Arslan gelang mit seinem 24. Saisontor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich.

Dresden - In der 87. Minute ließ er Dynamos Aufstiegshoffnungen mit dem zweiten Treffer noch einmal aufkeimen, aber die Konkurrenz aus Osnabrück, Wehen-Wiesbaden und Saarbrücken leistete sich nicht die für den Zweitliga-Aufstieg der Sachsen notwendigen Ausrutscher.

Nach furiosem Start, bei dem die Gäste durch Linus Schäfer zeigten, dass sie sich nicht verstecken werden, übernahm Dynamo die Initiative und hatte durch Niklas Hauptmann (4.) die Chance zur frühen Führung. Doch da dieses Tor nicht fiel, zog die Verunsicherung in die Aktionen der Gastgeber. Die einfachsten Zuspiele kamen nicht an, man dribbelte sich immer wieder fest, Laufwege passten nicht. Die Folge: Die aggressiv pressenden Gäste zerstörten immer wieder die Dresdner Angriffe und liefen den einen oder anderen Konter. Einer von ihnen führte zum Gegentor.

Danach hatten die Sachsen kaum nennenswerte Möglichkeiten, sodass Arslans Ausgleich per 20-Meter-Strich überraschend kam. Und fast hätte Dynamo die Partie noch vor der Pause gedreht, doch Christian Conteh, Jakob Lemmer und noch einmal Conteh (45.+3) konnten den gut reagierenden Felix Dornebusch im VfB-Tor nicht überwinden.

Nach dem Wechsel packte Dynamo gegen gut verteidigende Oldenburger die Brechstange aus. Lemmer vergab in der 64. und 65. Minute zwei klare Möglichkeiten, in dem er einmal an Dornebusch scheiterte, beim zweiten Mal verzog. Trainer Markus Anfang reagierte, brachte mit Manuel Schäffler einen dritten Stürmer, schwächte damit aber die Abwehr. Oldenburg wurde wieder mutiger, doch die Chancen hatte Dresden. Aber auch Stefan Kutschke brachte den Ball in aussichtsreicher Position nicht im Tor unter. Die Treffer von Arslan waren letztlich wertlos. dpa