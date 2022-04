Dynamo im Heimspiel gegen Regensburg „in der Bringschuld“

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach zuletzt 14 sieglosen Auftritten ist Dynamo Dresden an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg „in der Bringschuld“. Das betonte Trainer Guerino Capretti am Donnerstag und ergänzte: „Ich möchte da nichts schönreden“. Für Dynamo geht es am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga um Alles oder Nichts. Mit einem Heimerfolg über den SSV Jahn würden die Sachsen den direkten Abstieg definitiv verhindern.

Dresden - Auch die kleine Resthoffnung auf das Umgehen der Relegationsspiele bestünde somit weiter. Bei einem Dresdner Sieg würde zudem Erzgebirge Aue als zweiter Absteiger feststehen.

Gegen Regensburg wolle man laut Trainer an die starke Schlussphase gegen Düsseldorf in der Vorwoche anknüpfen. Da war es Dynamo gelungen einen 0:2-Rückstand aufzuholen und noch ein 2:2 zu erkämpfen. „Wir müssen einfach machen, kämpfen, laufen und von Beginn an Mentalität zeigen“ erklärte Capretti. Mittelfeldspieler Paul Will betonte: „Wir wissen, welche Stunde es geschlagen hat.“

Die Dresdner können sich in dem Heimspiel auf „olympische Unterstützung“ freuen. Mit Skispringerin Selina Freitag, Bob-Anschieber Martin Grothkopp, Skeletoni Axel Jungk und Nordisch-Kombinierer Terence Weber werden vier Sportler zu Gast sein, die den Freistaat Sachsen bei Olympia in Peking vertreten haben. dpa