Dynamo in Abstiegsgefahr: Was wird aus Schmidt?

Teilen

Dynamos Yannick Stark steht nach dem Spiel auf dem Spielfeld. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Es war mit großer Sicherheit der beste Auftritt Dynamo Dresdens in der Rückrunde. Am Ende unterlag man gegen den SV Darmstadt 98 dennoch in der letzten Minute der Nachspielzeit. Die Sachsen sind nun seit sieben Spielen sieglos und taumeln dem Abstiegskampf entgegen.

Dresden - Die Partie gegen den favorisierten SV Darmstadt 98 hätte für Dynamo Dresden durchaus zum erhofften Befreiungsschlag werden können. An guten bis sehr guten Chancen zum Torerfolg mangelte es den Sachsen jedenfalls nicht. Genutzt wurde jedoch keine Einschussmöglichkeit. Stattdessen traf Gäste-Joker Mathias Honsak in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 0:1. Dynamos Bester, Torwart Anton Mitryushkin, machte ausgerechnet in dieser Situation nicht den souveränsten Eindruck.

„Es fühlt sich beschissen an, die Mannschaft ist niedergeschlagen“, erklärte Dynamos Trainer Alexander Schmidt am späten Samstagabend. „Bitterer geht es nicht. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt“, meinte Kapitän Yannick Stark. Diese einfachen und unverblümten Worte geben einen guten Einblick in das Seelenleben der Dresdner. Seit nunmehr sieben Spielen ist der Aufsteiger sieglos, erzielte in dieser Zeit zudem lediglich drei eigene Treffer.

Ausgerechnet im Schlagabtausch mit dem Aufstiegsaspiranten Darmstadt hatten die Sachsen ausreichend Torchancen für mindestens zwei Spiele. Jedoch fanden weder die Freistöße von Patrick Weihrauch (16.) und Batista Meier (39.) noch die Abschlüsse von Kevin Ehlers (58.) oder Julius Kade (70.) den Weg in die Maschen. Gerade mit dem Fehlschuss von Kade in der letzten Minute der regulären Spielzeit hatte Dynamos Trainer zu kämpfen. Der Mittelfeldspieler vergab freistehend aus elf Metern. „Normal macht er den rein. Die ganze Ecke ist offen, aber das weiß er selber“, sagte Schmidt. „So wären wir sicher als Sieger vom Platz gegangen.“

Eine Einschätzung, die man teilen kann, keinesfalls aber teilen muss. Denn ungeachtet der Tatsache, dass Schmidts Mannschaft die beste Leistung der Rückrunde auf den Platz brachten, hätte sie auch bereits früher in Rückstand geraten können. Die Gäste hatten mehr vom Spiel und über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz. Dass die Partie so lange offen gehalten werden konnte, lag nicht zuletzt am wiederholt gut aufgelegten Anton Mitryushkin.

Für Dresdens russischen Schlussmann, der erneut den verletzten Kevin Broll vertrat, war das Spiel aufgrund des durch Russland geführten Krieges gegen die Ukraine ohnehin ein ganz besonderes. „Ich habe mit ihm gesprochen, er ist sehr traurig. Ich hoffe, dass er sich aufs Spiel konzentrieren kann“, hatte Schmidt vor der Partie gesagt. Und Mitryushkin lieferte. Sowohl gegen Karic (10.) als auch bei den Abschlüssen von Tietz (72./81.) reagierte der Schlussmann glänzend. Mit einer waghalsigen Grätsche weit vor seinem eigenen Sechzehner unterband er zudem eine gute Kontermöglichkeit der Gäste (87.).

Mitryushkin wäre bei einem Remis ohne jeden Zweifel zum Spieler des Spiels ernannt worden. Beim 0:1 Siegtreffer durch Darmstadts Mathias Honsak in der dritten Minute der Nachspielzeit sah der Schlussmann jedoch nicht glücklich aus. Nach einer Eingabe von der rechten Außenbahn tauchte Mitryushkin in Erwartung des Balles früh ab, spekulierte darauf, den Ball kniend unter sich begraben zu können. Honsak spritzte jedoch dazwischen und versenkte den Ball im kurzen Eck. „Natürlich schaut es ein bisschen blöd aus“, fand Schmidt. „Aber es wäre völlig verkehrt, ihm die Schuld zu geben.“

Nach der neuerlichen Niederlage ist davon auszugehen, dass sich die Verantwortlichen um Sportchef Ralf Becker zusammensetzen und die gegenwärtige Lage analysieren. Ob Schmidt, der bereits in der Hinrunde einmal unmittelbar vor dem Aus stand, eine erneute Bewährungsprobe erhält, ist unklar. dpa