Dynamo-Sportchef: Trainer Anfang an Aufstieg 2024 messen

Teilen

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker sitzt auf dem Podium. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Markus Anfang wird wohl auch bei einer verpassten sofortigen Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga Trainer von Dynamo Dresden bleiben. Das deutete Sportchef Ralf Becker im Podcast „Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast“ an. „Grundsätzlich geht es Markus darum, mal langfristig etwas aufzubauen. Und wir beide haben klar definiert, dass Dynamo in der Saison 2024/25 in der 2.

Dresden - Bundesliga spielen muss. Das ist unser klarer Auftrag, und wir wissen, dass wir daran gemessen werden“, sagte der 52-Jährige.

Aktuell steht Dresden auf dem achten Platz der 3. Liga und hat sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. Der Trend geht bei Dynamo im Jahr 2023 klar nach oben. Aus den bisherigen vier Spielen holte das Team zehn Punkte, zuletzt wurde der Hallesche FC mit 7:1 gedemütigt. „Natürlich haben wir uns alle gefreut, dass wir nach langer Zeit mal wieder einen Heimsieg feiern konnten - und das relativ deutlich. Für die Spieler, aber auch die Fans war das ein schöner Nachmittag“, sagte Becker.

Am Samstag muss Dresden beim SC Verl antreten, der in diesem Jahr ebenfalls noch ohne Niederlage ist. Allerdings gelang dem neuen Verein des von Dynamo verliehenen Oliver Batista Meier dabei nur ein Sieg. dpa