Dynamo subventioniert Tickets für Gastspiel in Sandhausen

Teilen

Fußballfans jubeln im Stadion. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Um den Rückhalt der eigenen Fans im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga noch stärker zu beschwören, hat Dynamo Dresden eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Verein und Profi-Kader unterstützen den schwarz-gelben Anhang bei der nächsten Auswärtsfahrt gegen den Tabellennachbarn SV Sandhausen am 10. April (13.30 Uhr/Sky)beim Erwerb der Eintrittskarten.

Dresden - Auf alle gekauften Tickets soll es einen finanziellen Zuschuss geben. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt.

„Wir für Euch, Ihr für uns. Dieser Zusammenhalt zeichnet Dynamo Dresden seit Jahrzehnten aus“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Da die Unterstützung des 12. Mann gerade in der finalen Saisonphase besonders wichtig sei, habe man sich zu dieser Aktion entschieden. Jedes der insgesamt 1900 verfügbaren Tickets soll mit fünf Euro (Sitzplatz) beziehungsweise drei Euro (Stehplatz) subventioniert werden. Somit wolle man sich zum einen die stimmgewaltige Unterstützung der Fans sichern. Zum anderen sei die Beteiligung an den Ticket-Preisen als Dankeschön „für die großartige Unterstützung der SGD-Fans in dieser Saison“ zu verstehen, hieß es. Die Dresdner belegen sieben Spieltage vor Saisonende den Relegationsrang-16. dpa