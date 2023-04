Ehemalige Hallenser Handballerin Divak gestorben

Die ehemalige Spielerin des Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt, Victoria Divak, ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das teilten ihr Verein Astrachanotschka sowie russische Medien auf ihren Internetseiten mit. Nach einem Bericht des russischen Fernsehsenders Ren TV verunglückte die Athletin. Sie sei aus dem Fenster gefallen, berichtete der Sender unter Berufung auf einen nicht näher genannten Informanten.

Halle/Saale - „Vorläufig ist die Rede von einem Unglück“, hieß es. Die Leiche der Frau sei auf der Straße vor dem Haus in der Wolga-Metropole Astrachan gefunden worden. Die genauen Todesumstände werden dem Sender zufolge ermittelt. Der Klub teilte mit, die Beerdigungskosten zu übernehmen und die Familie zu unterstützen.

Die dreimalige russische Meisterin spielte in der Saison 2018/2019 an der Saale und erreichte das Final Four im DHB-Pokal. Seit 2021 war die Rückraumspielerin für Astrachanotschka aktiv. dpa