Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Eisenbahnstraße in Leipzig ist ein Mensch gestorben. Mehrere Menschen wurden zudem durch Rauchgase verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Unter den Verletzten waren auch Polizisten, die bei der Evakuierung des Hauses geholfen hatten. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Montagabend in einer Wohngemeinschaft aus.

Leipzig - Die Brandursache war zunächst nicht geklärt. dpa