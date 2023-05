Drama auf Klassenfahrt: 16-Jähriger stürzt acht Meter in eine Schlucht

Drama auf Klassenfahrt in der Sächsischen Schweiz (Symbolfoto): Ein 16-Jähriger stürzt von einer Seilrutsche acht Meter in die Tiefe.

Drama auf der Klassenfahrt. Ein 16-Jähriger ist bei einem Ausflug in der Sächsischen Schweiz verunglückt. Gegen den Betreiber ermittelt die Polizei.

Rathmannsdorf – Ein Ausflug in die Sächsische Schweiz (Sachsen) endet mit einem Alptraum. Ein Jugendlicher (16) an einer Seilrutsche – auch Flying Fox genannt – verunglückt. Plötzlich riss das Stahlseil einer Seilrutsche, als sich der 16-Jährige über einer Schlucht befand. Der Junge stürzte acht Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer, teilte die Polizei Dresden mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwochabend (24. Mai) gegen 18.40 in Rathmannsdorf. Die genaue Unglücksursache wird nach Polizeiangaben noch ermittelt. Gegen den Betreiber der Anlage wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auch ob regelmäßig Wartungsarbeiten durchgeführt worden waren, soll geprüft werden. Der MDR berichtet, dass die Polizei das Stahlseil und die Ausrüstung, mit der Junge an der Seilrutsche befestigt war, sichergestellt hat.

Der Jugendliche stammt aus dem Bodenseekreis (Baden-Württemberg). Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Schulklasse auf Klassenfahrt. Rettungskräfte und Bergwacht von Bad Schandau versorgten den Schüler am Unglücksort, berichtet der MDR. Der Verletzte sei aus der Schlucht gezogen worden und von einer Wiese, oberhalb des Waldes gelegen, mit dem Hubschrauber wegtransportiert worden. Der 16-Jährige sei schwer verletzt, aber ansprechbar gewesen.

