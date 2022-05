Embargo gegen russisches Öl? Günther widerspricht Kretschmer

Michael Kretschmer (CDU) sitzt während der Sitzung des Sächsischen Landtags im Plenarsaal. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung setzt sich für weitere Sanktionen gegen Russland ein - auch ein Ölembargo könnte es geben. Wie sinnvoll ist das Mittel? Die Meinungen darüber sind in der Landesregierung geteilt.

Brüssel/Dresden - In der sächsischen Landesregierung gibt es unterschiedliche Auffassungen zu einem möglichen Einfuhrverbot von russischem Öl. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich bei einem Besuch am Dienstag in Brüssel kritisch zu einem sechsten Sanktionspaket der EU geäußert. Am Mittwoch widersprach sein Stellvertreter Wolfram Günther (Grüne) zumindest indirekt.

„Ein kompletter Verzicht auf russisches Öl hätte beherrschbare volkswirtschaftliche Auswirkungen auf Sachsen und Deutschland“, sagte Umweltminister Günther. Nicht zu handeln, habe wesentlich größere Auswirkungen - „sicherheitspolitische und vor allem auch humanitäre“.

Er betonte, dass es auf Bundesebene einen breiten politischen Konsens über die Notwendigkeit zum Handeln gebe. „Auch die CDU/CSU unterstützt Vorhaben wie das Energiesicherheitsgesetz, die Anlieferung von Öl über den Hafen Rostock und den schnellen Bau von LNG-Terminals.“ Die Abhängigkeit von russischem Öl sei binnen weniger Wochen von 35 auf 12 Prozent gesunken, betonte Günther. „Schwere volkswirtschaftliche Verwerfungen sind deswegen nicht entstanden. Gestiegene Preise haben wir unabhängig davon gesehen.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte dagegen am Dienstag in Brüssel vor den Folgen eines Ölembargos gewarnt. „Es ist, glaube ich auch, jetzt an der Zeit, genau hinzuschauen: Wem schadet es wirklich?“ Es gebe eine globale Nachfrage nach Steinkohle, Öl und Gas. Wenn europäische Länder anderswo als in Russland Energie kauften, fehle es dort und die Lücke würde mit großer Wahrscheinlichkeit von russischen Quellen aufgefüllt, so Kretschmer.

Es müsse darum gehen, die Kriegstreiber in Russland - die Oligarchen, die Geheimdienstleute, den Präsidenten - zu treffen und nicht, die Kraft in Europa weiter zu schwächen, sagte Kretschmer. „Energie ist die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft.“ Bereits jetzt seien die Öl- und Gaspreise toxisch. Sollte es zu einem Energiemangel kommen, gehe es nicht darum, dass Wohnungen nicht mehr ganz so warm seien. „Es geht hier darum, dass wir die Produktion anhalten, dass Arbeitsplätze verloren gehen.“

Auch der Leiter des Dresdner Ifo-Instituts, Marcel Thum, hatte zuletzt die Wirkungen eines Ölembargos auf die russische Regierung angezweifelt. „Die Härte der Sanktionen über den entgangenen Verkaufserlös zu messen, ist irreführend“, sagte der Volkswirtschaftler von der TU Dresden. Solange Putin fest im Sattel sitze, könne es ihm recht egal sein, ob sein Regime das Vermögen in Form von internationalen Anlagen oder von Rohstoffen im Boden halte.

Die Verhandlungen um das sechste Sanktionspaket - in dem ein Ölembargo vorgesehen ist - sind derzeit blockiert. Ungarn und andere EU-Länder fordern weitgehende Ausnahmeregeln von dem geplanten Importstopp. Seit dem Angriff Russlands gegen die Ukraine hat die EU bereits zahlreiche Sanktionen gegen Moskau verhängt.

Die AfD forderte Kretschmer dagegen auf, sich deutlicher gegen ein Ölembargo zu positionieren. „Ministerpräsident Kretschmer hat die Aufgabe, die Interessen der Sachsen bestmöglich zu vertreten. Das bedeutet: Er muss klare Kante gegenüber der Bundesregierung zeigen“, sagte der Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, Jörg Urban. Es sei falsch, alle Brücken nach Russland abzureißen und die Handelsfreiheit zu opfern, denn freier Handel sei die Basis des Wohlstandes. dpa