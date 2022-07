Energie: Wohnungsgenossenschaften sehen Staat in der Pflicht

Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Er mache im Grunde das, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rät: Sparen, sagt der Chef der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde. Das Unternehmen hat mit seiner Rationierung von Warmwasser eine Debatte ausgelöst.

Dresden - Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) sieht wegen enorm gestiegener Energiepreise den Bund in der Pflicht. „Wir brauchen jetzt schnellwirkende staatliche Maßnahmen, die unmittelbar bei den Wohnungsunternehmen und deren Mitgliedern und Mietern ankommen. Der Druck muss aus dem Kessel genommen werden“, sagte VSWG-Chefin Mirjam Philipp am Mittwoch in Dresden.

Sie forderte eine zeitlich limitierte prozentuale Begrenzung für Heiz- und Warmwasserkosten, die sich an der Kaltmiete orientiert. So ließen sich soziale Unterschiede der Einkommenssituationen direkt berücksichtigten. Bei einer Begrenzung auf 40 Prozent der Kaltmiete wären das im Gebiet des VSWG maximal zwei Euro warme Betriebskosten pro Quadratmeter. Die Differenzbeiträge zu den tatsächlichen Kosten sollten als Zuschuss über die Förderbanken beantragt werden können.

Nach den Worten von VSWG-Sprecherin Vivian Jakob hat man vor allem die sogenannten Schwellenhaushalte im Blick - Mieter, die trotz verhältnismäßig geringer Einkommen keine Zuschüsse bekommen. Man rede über ganz normale Menschen mit einem Einkommen, „mit dem nicht durch Verzicht auf den zweiten oder dritten Urlaub diese Steigerung mal so eben wegkompensiert wird. Wir reden über familiäre Existenzen. Das muss die Politik endlich begreifen“, betonte Mirjam Philipp. Auch die Wohnungsgenossenschaften seien als direkte Vertragspartner der Energieversorger betroffen, da sie in Vorleistung gehen müssten.

„Aktuell haben die meisten sächsischen Wohnungsgenossenschaften Festpreisvereinbarungen für Erdgas mit Preisen zwischen 1,5 und 5 Cent netto pro Kilowattstunde. Mit Wegfall der Festpreisbindung würde der Preis auf 15 Cent netto und mehr steigen. Das bedeutet in einigen Fällen eine Verzehnfachung der Bezugspreise für Gas“, erläuterte die VSWG-Chefin. Die Preissteigerungen würden die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Wohnungsunternehmen und Verbrauchern treffen. „Es gibt bereits jetzt erste Fälle - vor allem in Ostdeutschland - in denen allein die Kosten für Heizung und Warmwasser über den Nettokaltmieten liegen. Faktisch ist hier bereits eine Verdoppelung der bisherigen Mieten erfolgt.“

Philipp zufolge ist mit erwarteten Preissteigerungen von bis zu 400 Prozent unschwer absehbar, welche Konsequenzen das hat. Auch hier sei wiederum Ostdeutschland besonders stark betroffen, da dort 80 Prozent der Haushalte mit gasbasierter Fernwärme versorgt werden. Bei den Wohnungsunternehmen könnte es zu Liquiditätsengpässen kommen. „Das mit dem Energiesicherungsgesetz verfolgte Ziel der Vermeidung von Insolvenzen bei Versorgern würde somit in letzter Konsequenz und damit mit ähnlicher Dramatik auf die Wohnungswirtschaft verlagert.“

Die zum VSWG gehörende Genossenschaft in Dippoldiswalde hatte wegen der hohen Energiepreise die Versorgung der Mieter mit Warmwasser reduziert. Das sorgte bundesweit für eine Debatte. Nach Ansicht von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) darf ein Wohnungsunternehmen das warme Wasser nicht abdrehen, um Energie zu sparen. „Einfach das Warmwasser zeitweise abzustellen, ist rechtswidrig“, sagte sie der Funke Mediengruppe. Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, verteidigte das Vorgehen mit der Besonderheit einer Genossenschaft: „Der Zweck sind Energie- und Kosteneinsparungen, die alleine den Genossenschaftsmitgliedern zu Gute kommen sollen und von denen die Vermieterseite selbst nichts hat.“

Falk Kühn-Meisegeier, Vorstand der WG Dippoldiswalde, rechnet nicht mit einer Klagewelle der Mieter. „Die Leute sind schon viel weiter als die Politik in Berlin“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Mieter seien im Vorfeld über den Schritt informiert worden und hätten großes Verständnis signalisiert. Er sei froh, eine Debatte angestoßen zu haben, auch wenn das Unternehmen nun beschimpft werde. In zwei Fällen erwägt Kühn-Meisegeier wegen Hass-Mails rechtliche Schritte. Er bekomme aber auch viel Zuspruch. „Ich Grunde machen wir ja nur das, was Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rät: sparen.“ dpa