Energiepreise: Verband sieht Staat in der Pflicht

Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) sieht wegen der enorm gestiegenen Energiepreise den Bund in der Pflicht. „Wir brauchen jetzt schnellwirkende staatliche Maßnahmen, die unmittelbar bei den Wohnungsunternehmen und deren Mitgliedern und Mietern ankommen. Der Druck muss aus dem Kessel genommen werden“, sagte VSWG-Chefin Mirjam Philipp am Mittwoch in Dresden.

Dresden - Sie forderte eine zeitlich limitierte prozentuale Begrenzung für Heiz- und Warmwasserkosten, die sich an der Kaltmiete orientiert. So ließen sich die sozialen Unterschiede der Einkommenssituationen direkt berücksichtigten. Bei einer Begrenzung auf 40 Prozent der Kaltmiete wären das im Gebiet des VSWG maximal zwei Euro warme Betriebskosten pro Quadratmeter.

Die zum VSWG gehörende Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde hatte als Reaktion auf die hohen Energiepreise die Versorgung der Mieter mit Warmwasser reduziert. Das sorgte bundesweit für eine Debatte. Gegen das Vorgehen wurden auch rechtliche Bedenken geltend gemacht. dpa