Engagement für Kinder: Sterntalerpreis 2023 ausgeschrieben

Kinderschutzbund und Ausländerbeauftragter suchen auch in diesem Jahr Menschen in Sachsen, die sich besonders für Kinder engagieren. Ehrenamtliche, Initiativen und Verbände können sich bis zum 13. August um den Sterntalerpreis bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden, wie die Stifter am Freitag in Dresden mitteilten. Die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt „herausragenden“ Einsatz in der Arbeit mit Kindern und Familien.

Dresden - Der Sächsische Kinderschutzpreis soll am 19. September, vor dem UN-Weltkindertag, im Landtag zum neunten Mal vergeben werden - und zugleich auf die weiter notwendige Unterstützung für geflüchtete Menschen aufmerksam machen.

„Wer Kinder mit Fluchterfahrung oder sozialen Nachteilen gezielt integriert, gibt ihnen Chancen, lässt sie in unserer Gesellschaft gleichberechtigt aufwachsen“, sagte Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth. Das Engagement für die in den vergangenen Jahren meist aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommenen Kinder und Jugendlichen „wollen wir bekannt machen und würdigen“.

Den „Sterntaler“ gibt es für besonderes ehrenamtliches Engagement für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund oder Kinder, die sozial benachteiligt sind. Er soll diese Arbeit bekannter machen „und andere ermutigen, ihren Einsatz fortzusetzen“. Mit dem Preisgeld soll das prämierte Projekt fortgesetzt oder realisiert werden. dpa