Erde unter Kleingartenanlage in Freital weggesackt

Unter einer Kleingartenanlage in Freital ist die Erde weggesackt. Dabei seien am Wochenende zwei Lauben zerstört worden, sagte ein Sprecher der Stadt Freital am Montagmorgen. Zuvor hatte der MDR berichtet. Fachleute gingen davon aus, dass es sich um eine Bergbaufolge - einen sogenannten Tagesbruch - handelt. Vermutlich rühre der Einbruch von einem alten Steinkohleschacht her.

Freital - Für die weiteren Untersuchungen und Sicherungsmaßnahmen sei das sächsische Oberbergamt zuständig, sagte der Stadtsprecher. Das Oberbergamt mit Sitz in Freiberg ist die zuständige Behörde für die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen in Sachsen.

Am Montagvormittag waren zunächst zwei Bagger unterwegs, um eine Baustraße hin zu dem betroffenen Gelände zu errichten. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt. Auf diese Weise wurden auch Schaulustige davon abgehalten, das Terrain zu betreten. Nach Angaben der Stadt Freital bleibt die Rotkopf-Görg-Straße voraussichtlich bis Ende der Woche zwischen Kindergarten und Leßkestraße voll gesperrt. „Diese Maßnahme erfolgt aus Sicherheitsgründen, da die Ausmaße des Bruchs und weitere Auswirkungen auf die Umgebung noch nicht vollständig abgeschätzt werden können“, hieß es. dpa