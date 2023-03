Erkrankter Wolf im Landkreis Bautzen gesichtet

Tiere

In Ostsachsen ist ein erkrankter Wolf gesichtet worden. „Das Tier weist eine Verletzung des linken Hinterlaufs und Anzeichen von Räude auf“, teilte die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Donnerstag in Dresden mit. Das Tier sei wiederholt im Raum Kubschütz (Landkreis Bautzen) beobachtet worden. Trotz Erkrankung sei es weiterhin mobil.

Kubschütz - Die Experten nehmen an, dass es in einer Scheune Zuflucht fand. Das Strohlager diene offenbar als warmer und trockener Schlafplatz, hieß es.

„Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass der Wolf die menschliche Nähe aktiv sucht. Bei erkrankten Wölfen kann jedoch das natürliche Fluchtverhalten verzögert sein“, teilte das Landesamt mit. In einem solchen Fall empfehle man, das Tier durch lautes Rufen oder „in die Hände klatschen“ zu verjagen, aber nicht zu bedrängen oder in die Ecke zu treiben. dpa