Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einer Verfolgungsfahrt bei Görlitz (Sachsen) am Dienstagabend wird gegen den Fahrer eines Transporters wegen Einschleusens von Ausländern und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Genauere Angaben zur Identität des 50 Jahre alten Fahrers lagen noch nicht vor.

Görlitz/Markersdorf - Der Transporter mit 29 Flüchtlingen an Bord war am Dienstagabend bei Görlitz gestoppt worden. Beamte wollten das Fahrzeug kontrollieren, als der Fahrer plötzlich Gas gab und davon fuhr. Im mehrere Kilometer entfernten Markersdorf stieß der Transporter schließlich mit einem Streifenwagen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Bundespolizei am Mittwochmorgen bestätigte, war für die Flüchtlinge auch keine medizinische Behandlung nötig. Den Angaben nach handelt es sich um Männer, Frauen und Kinder aus Syrien, die zunächst behördlich erfasst werden müssen. Sollten sie Schutzersuchen stellen, würden sie in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, sagte eine Sprecherin. dpa