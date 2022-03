Ermittlungen zu Säuglingsleiche dauern an - Mutter unbekannt

Etwa drei Wochen nachdem Anfang Februar ein toter Säugling in Dresden gefunden worden ist, dauern die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts noch immer an. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, sind bei den Ermittlern zwar bereits mehrere Zeugenaufrufe und insgesamt 40 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, doch die Mutter des toten Babys ist weiter unbekannt.

Dresden - Auch die Todesursache des Säuglings konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Untersuchung des Fundortes der Säuglingsleiche ist laut Polizei abgeschlossen. Die Analyse mehrerer gefundener Spuren dauere jedoch noch an, hieß es. Am Mittwochmittag wurde die Babyleiche auf dem Inneren Neustädter Friedhof an der Friedensstraße beigesetzt. Inzwischen habe das tote Mädchen von behördlicher Seite den Namen Emely erhalten.

Das tote Kind, was am 7. Februar in Dresden-Leuben aufgefunden worden ist, sei ein Neugeborenes, das kurz nach der Geburt gelebt habe, teilten die Behörden bereits in der Woche des Funds mit. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass das Baby kurz nach der Geburt in dem Waldstück in Dresden-Leuben abgelegt worden war, wo ein Passant die Leiche entdeckte. dpa