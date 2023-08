Erneut Gewitter und teils Unwetter in Sachsen erwartet

Teilen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Nach einem heiteren Start in den Mittwoch müssen die Menschen in Sachsen teils erneut mit Unwettern rechnen. Am Abend treten lokale Schauer und Gewitter auf, es soll zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen der Vorhersage nach zwischen 26 und 28 Grad. Nachts bleibt es unwetterartig, die Sturmböen können eine Geschwindigkeit um 100 km/h erreichen.

Dresden - Es kühlt auf Werte zwischen 15 und 18 Grad ab.

Die stürmische Wetterlage bleibt laut DWD auch am Donnerstag bestehen. Dabei wird es stark bewölkt, örtlich kommt es zu Schauern und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad. In der Nacht zu Freitag treten zunächst Schauer und Gewitter auf, in der zweiten Nachthälfte lockert es auf. Dann bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 14 und 18 Grad. dpa