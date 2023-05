Erneut Hund auf A72 überfahren

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In Sachsen ist erneut ein Hund auf die A72 gelaufen und überfahren worden. Mehrere Autofahrer hatten am Mittwoch zunächst einen großen schwarzen Hund auf der Autobahn an der Anschlussstelle Reichenbach (Vogtlandkreis) gemeldet. Demzufolge stieg eine Autofahrerin aus, um das Tier in Sicherheit zu bringen. Ein heranfahrender Autofahrer bremste jedoch nicht rechtzeitig und erfasste den Hund.

Reichenbach im Vogtland - Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Erst am vergangenen Sonntag war ein Hund auf der A72 kurz vor der Anschlussstelle Zwickau-Ost überfahren worden. Ein anderer Hund war zu ihm auf die Straße gerannt und hatte dadurch eine Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen ausgelöst. Weil der Besitzer des Tieres zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Hund in der Nacht in ein Tierheim gebracht. Inzwischen ist er laut Polizei wieder bei seinem Halter. dpa