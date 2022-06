Erster Tag mit dem 9-Euro-Ticket in Sachsen ohne Probleme

Ein Smartphone zeigt in einer S-Bahn das „9 Euro- Ticket“. © Sebastian Willnow/dpa

Der Start des 9-Euro-Tickets ist in Sachsen unspektakulär angelaufen. „Der morgendliche Berufsverkehr in den Bussen und Straßenbahnen läuft einwandfrei, eigentlich wie immer“, sagte der Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Falk Lösch, am Mittwochmorgen. Es bestehe aber auch noch ein Puffer, weil es derzeit noch immer bis zu 15 Prozent weniger Fahrgäste gäbe als vor der Corona-Pandemie.

Leipzig - „Es ist ein Tag wie jeder andere“, sagte Christian Schlemper vom Verkehrsverbund Oberelbe, der am Morgen selbst mit Bus und Straßenbahn gefahren war. Auch der Kundendienst habe nichts Spektakuläres gemeldet. Schlemper rechnete aber vor allem an den Wochenenden mit mehr Fahrgästen, die das 9-Euro-Ticket für Ausflüge zum Beispiel in die Sächsische Schweiz oder ins Lausitzer Seenland nutzen werden.

Das Ticket ist eine Reaktion auf die stark gestiegenen Energiekosten und soll als Entlastungsmaßnahme dienen. Es wird in den Monaten Juni, Juli und August angeboten und gilt deutschlandweit für Fahrten mit Bussen, Straßen- und Regionalbahnen in der 2. Klasse. Für jeden Monat wird ein extra Ticket ausgestellt. dpa