Explosionen nach Brand an Gasleitung: Keine Verletzten

Teilen

Ein Feuerwehrmann geht während des Einsatzes rund um eine Gasexplosion in der Friedrichstadt über die Straße. © Robert Michael/dpa

Bei Bauarbeiten in Dresden beschädigt ein Bagger eine Gasleitung. Dadurch kommt zu einem Brand. Vor allem mehrere Explosionen bereiten den Einsatzkräften Probleme.

Dresden - Bei Bauarbeiten in Dresden ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand an einer Gasleitung gekommen. Daraufhin habe es mehrere Explosionen gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Auf einem Video der Feuerwehr waren meterhohe Flammen und starker Rauch im Stadtteil Friedrichstadt zu sehen.

Die Feuerwehr hatte die Bevölkerung aufgerufen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sie wurde zudem gebeten, in einem Umkreis von 500 Metern Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Über die Warnapp Nina wurde eine Warnung herausgegeben.

Rund 65 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr waren vor Ort. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein. Zunächst hatten sich die Einsatzkräfte wegen der Explosionen nicht der Unglücksstelle nähern können. Erst nachdem der Netzbetreiber die Gaszufuhr gestoppt hatte, seien die Flammen nach und nach kleiner geworden.

Ursache für den Brand waren nach ersten Ermittlungen Baggerarbeiten. Dabei sei eine Gasleitung beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Fahrzeuge sowie ein Bagger seien zum Teil erheblich beschädigt worden. Sowohl der Autoverkehr als auch der Öffentliche Nahverkehr kamen in den Bereich zum Erliegen. Die Explosionen ereigneten sich südlich der Elbe nahe der Innenstadt. dpa