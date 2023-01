Fahrer fährt Fußgängerin an und fährt weiter: Frau stirbt

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein unbekannter Autofahrer hat auf der Straße von Freiberg nach Großschirma (beide Mittelsachsen) eine Fußgängerin am rechten Fahrbahnrand angefahren und ist geflüchtet. Die 42-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie starb, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Der Autofahrer setzte nach dem Unfall am Montagmorgen die Fahrt in seinem grauen Fahrzeug mit Freiberger Kennzeichen fort, ohne anzuhalten.

Freiberg/Chemnitz - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum unbekannten Wagen machen können. Es müsse vorn rechts beschädigt sein, hieß es. dpa