Fast zwei Millionen Euro für Kunst- und Kulturprojekte

Die Kulturstiftung des Freistaates fördert bis Jahresende 203 weitere Kunst- und Kulturprojekte in Sachsen. Dafür stehen laut einer Mitteilung vom Donnerstag fast 1,86 Millionen Euro zur Verfügung. Danach sind es vor allem Vorhaben in den Bereichen Darstellende Kunst und Musik sowie Bildende Kunst, aber auch Industriekultur und Spartenübergreifendes.

Dresden - Damit werden knapp die Hälfte der für diesen Zeitraum 426 beantragten Projekte finanziell unterstützt.

Dazu gehören unter anderem der Dokumentarfilm „Gertrude“ der Chemnitzer Filmwerkstatt über die Frau des Schriftstellers Stefan Heym, das Ausstellungs- und Publikationsprojekt „Kommunizierende Körper“ der Halle 14 in Leipzig und des Bauhaus Museums Dessau (Sachsen-Anhalt) und das Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern im Mittelsächsischen Theater. Insgesamt werden damit in diesem Jahr nach Stiftungsangaben mehr als 400 Ideen gefördert - mit rund 3,9 Millionen Euro. dpa