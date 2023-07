FCM-Trainer Titz vor Saisonauftakt: „Sind gut vorbereitet“

Magdeburgs Trainer Christian Titz steht am Spielfeldrand. © Ronny Hartmann/dpa

Der 1. FC Magdeburg geht mit Respekt, aber auch Zuversicht in das erste Spiel der neuen Saison. „Da wird das eine oder andere auf uns zukommen. Wir sind aber gut darauf vorbereitet“, sagte der Trainer des Zweitligisten, Christian Titz, vor der Partie bei Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Das ist eine Mannschaft, die in der Rückrunde enorm stabil gespielt hat, gut verteidigt und über ein spielstarkes Mittelfeld verfügt.“

Magdeburg - Gleichzeitig hob der 52-Jährige den Motivationsfaktor der Hessen nach der gewonnenen Relegation hervor. Auch die bisherigen Testspiele hätten den konstant guten Eindruck des SV bestätigt, dessen Startformation durch die Neuverpflichtungen unterdessen nicht genau abzusehen sei. Derweil ist allerdings auch die erste Elf der Magdeburger noch nicht festgelegt. „Es ist noch einiges offen“, sagte Titz. Die neuen Spieler hätten sich gut eingefügt und die Qualität und den Leistungskampf erhöht. Deshalb wolle er allen noch bis Freitag die Chance geben, sich zu zeigen und dann nach dem Abschlusstraining eine Entscheidung treffen.

Nicht zur Verfügung stehen werden die Torhüter Julian Pollersbeck und Noah Kruth. Weiter fehlen beim Saisonauftakt Connor Krempicki, Luc Castaignos und Mohammed El Hankouri. Jean Hugonet fällt aufgrund einer Rotsperre aus der vergangenen Saison aus. Dafür ist allerdings Angriffsspieler Baris Atik nach seiner Verletzung wieder einsatzbereit. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann - in seiner Bereitschaft, wie er mit den Spielern redet, wie er sie mitzieht“, sagte Titz über seinen Vizekapitän. „Es ist wichtig, dass er wieder dabei ist.“ dpa