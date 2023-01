Feuer durch Gaskocher: Frau aus Vorpommern stirbt

Notfälle

Ein junge Frau von der Insel Rügen wird in Sachsen tot in ihrem Wohnmobil auf einer Straße gefunden. Woran ist sie genau gestorben?

Chemnitz/Bergen - Eine 38-jährige Frau von der Insel Rügen ist bei einem Brand in einem Camper-Bus in Chemnitz (Sachsen) getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde der Brand am Samstagmittag von einem Zeugen im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf entdeckt. Hinweise auf eine Straftat gebe es bisher nicht.

Die Frau aus dem Norden der Insel Rügen (Vorpommern-Rügen) soll allein mit dem zu einem Wohnmobil umgebauten Transporter unterwegs gewesen sein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sie vermutlich Samstagfrüh einen Propangaskocher im Fahrzeug in Betrieb genommen. Dabei habe sich ein hölzernes Einbauteil im Fahrzeug entzündet. Das hätten Fachleute festgestellt. Die 38-Jährige sei nach ersten Untersuchungen wohl an Rauchgasvergiftung gestorben.

Der Zeuge hatte Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen sehen und die Polizei am Samstagmittag alarmiert. Warum die Frau sich am Wochenende mit ihrem Camper in Chemnitz aufhielt, konnten die Ermittler nicht sagen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ob noch eine Obduktion des Leichnams nötig ist, um die Todesursache genauer festzustellen, wird die Staatsanwaltschaft in den nächsten Tagen entscheiden. Zuerst hatte bild.de über den Vorfall berichtet. dpa