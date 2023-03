Feuer in Haus: Sicherungskasten gerät in Brand

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Zweifamilienhauses in Marienberg im Erzgebirgskreis ist ein Mensch leicht verletzt worden. In der Wohnung eines 33-Jährigen geriet am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache ein Sicherungskasten in Brand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle Versuche des Mannes, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Der 33-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, er und die weiteren Bewohner des Hauses konnten sich aber eigenständig retten.

Marienberg - Die beiden Wohnungen in dem Haus sind nun zunächst nicht mehr bewohnbar. dpa