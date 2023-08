Feuer zerstört große Teile von barocker Stadtkirche

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mitten in der Nacht werden die Anwohner in Großröhrsdorf aus dem Schlaf gerissen - die evangelische Kirche steht komplett in Flammen. Nach Stunden ist das Feuer unter Kontrolle. Der Schaden dürfte jedoch immens sein.

Großröhrsdorf - Die evangelische Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) ist durch ein Feuer in großen Teilen zerstört worden. Anwohner hatten den Brand am Freitag gegen 2.00 Uhr gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hätten einige von ihnen von einem lauten Knall berichtet. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Kirche stand zeitweise komplett in Flammen. Zunächst hätten sie den Dachstuhl erfasst, nach rund einer Stunde habe auch der Glockenturm gebrannt. Verletzte gebe es bislang nicht. Die Brandursache sei bisher unbekannt. Die Straßen um die Kirche herum seien großräumig abgesperrt worden.

Erst am Morgen war der Brand dann fast komplett gelöscht. Die Feuerwehr habe noch kleine Glutnester im Blick, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer habe große Teile der Kirche zerstört. Die Grundmauern der Kirche stünden aber noch, so der Sprecher. Einsatzkräfte seien dabei, Wertgegenstände aus der Kirche sowie aus angrenzenden Gebäuden zu sichern, hieß es weiter in einer Mitteilung der Polizei.

Ein Brandursachenermittler werde im Laufe des Freitags erwartet, sagte der Sprecher. Das sei das normale Vorgehen in so einem Brandfall. Ermittelt werde zunächst in alle Richtungen.

Nach Angaben auf der Website der Stadt Großröhrsdorf handelt es sich bei der Kirche um eine typische Barockkirche, die 1736 geweiht worden war. Der Kirchturm misst demnach fast 50 Meter. dpa