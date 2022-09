Feuerwehr zum Anfassen auf der Messe Modell-Hobby-Spiel

Teilen

Eine Cafészenerie im Miniaturformat ist auf der Messe Modell-Hobby-Spiel. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Freizeitmesse Modell-Hobby-Spiel in Leipzig widmet in diesem Jahr der Feuerwehr einen Schwerpunkt. In der Sonderschau „Brandheißes Hobby“ können die Besucherinnen und Besucher mit Fachleuten ins Gespräch kommen, wie die Leipziger Messe mitteilte. Die Modell-Hobby-Spiel öffnet vom 30. September bis 2. Oktober ihre Pforten.

Leipzig - Der Landesfeuerwehrverband will die Plattform nutzen, um neue Mitglieder für die Freiwilligen Feuerwehren zu werben. Man werde die Werbetrommel schlagen und eine „Feuerwehr zum Anfassen“ präsentieren, kündigte Verbandssprecher Thomas Kreher an. Am Messestand würden moderne und historische Fahrzeuge gezeigt. In einem „Rauchdemohaus“ solle es Vorführungen zum Brandschutz geben.

Wegen der Buchmesse-Absage wird die Modell-Hobby-Spiel die größte Publikumsmesse in Leipzig in diesem Jahr werden. Vor der Corona-Krise kamen zuletzt rund 90 000 Gäste. Laut Leipziger Messe präsentieren sich diesmal rund 400 Aussteller. Neben dem Feuerwehr-Schwerpunkt werde es auch wieder Neuheiten aus Modellbau, Technik, Spiel und dem Kreativ-Bereich geben. dpa