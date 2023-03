Feuerwehrmann verursacht Unfall bei Einsatz und flüchtet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Auf dem Weg zu einem Einsatz hat am Samstagabend ein Feuerwehrauto in Zschorlau (Erzgebirgskreis) einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer flüchtete nach Angaben der Chemnitzer Polizei vom Sonntag zu Fuß. Als Beamte ihn etwa eine Stunde später ausfindig machten, stand er sichtlich unter Alkoholeinfluss - ein umgehender Test ergab 1,5 Promille. Er gab an, dass die Bremsen nicht funktioniert hätten - laut einem Gutachter gab es aber keine Fehlfunktion.

Zschorlau - Nach Polizeiangaben war er dem beim Abbiegen langsamer werdenden vorausfahrenden Feuerwehrauto ausgewichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei prallte sein Wagen auf ein Auto, das am Straßenrand wegen des Sondersignals angehalten hat. Dessen 26 Jahre alter Fahrer und die 18 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Der Feuerwehrmann ist seinen Führerschein los, und gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens ermittelt. dpa