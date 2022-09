Filmfestival „Schlingel“ soll „Brücken über Grenzen“ bauen

Teilen

Festivalleiter Michael Harbauer steht auf der Bühne des 26. Internationalen Filmfestivals Schlingel. © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

159 Filme aus 60 Ländern: Zum 27. Mal geht das Internationale Filmfestival „Schlingel“ für Kinder und junges Publikum über die Bühne. „Vielleicht mehr denn je, ist das Bauen von Brücken über Grenzen hinweg von immenser Bedeutung, ebenso wie die Vermittlung von kultureller Vielfalt an die Jüngsten unserer Gesellschaft“, sagte Festivaldirektor Michael Harbauer bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Chemnitz.

Chemnitz - An sechs Spielstätten in Chemnitz und Zwickau werden die Filme vom 8. bis zum 15. Oktober gezeigt.

Im Regelfall sollen die Filme, die unter anderem aus Slowenien, Schweden, der Ukraine, Kolumbien oder Kasachstan kommen, in Originalsprache mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt sowie live synchronisiert werden, hieß es. „Das Festival vermittelt kulturelle Bildung im Kinosessel“, sagte der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze.

Eine Kommission habe die Filme aus über 1600 Werken ausgewählt, so die Veranstalter. 48 von ihnen feierten bei dem Festival in Deutschland ihre Premiere. Zudem seien vier Welturaufführungen geplant. dpa