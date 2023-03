Findlingspark Nochten bald wieder geöffnet

Der Findlingspark Nochten in der Lausitz ist ab dem 15. März wieder geöffnet. Wie eine Sprecherin am Montag mitteilte, können Besucher einen neuen Erlebnispfad erkunden. Zudem werde in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des Parks gefeiert, unter anderem mit einem Fest am 1. Mai.

Nochten - Der Findlingspark ist ein 20 Hektar großes Gelände mit 7000 skandinavischen Findlingen in Gartenlandschaften. Spaziergänge führen durch verschiedene Themengärten, in denen beispielsweise Wasserläufe und Teiche angelegt sind. Fast 1,5 Millionen Gäste hätten den Park in den vergangenen 20 Jahren besucht, hieß es. dpa