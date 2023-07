Flucht vor Polizei: Schwerer Unfall bei Windsbach

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist bei seiner Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Mittelfranken von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Wagen sei bei dem Unfall in der Nacht zu Mittwoch in einem Feld gelandet und habe dann vorne zu brennen angefangen, teilte die Polizei mit.

Windsbach - Eine Streife wollte den Mann demnach bei Windsbach (Landkreis Ansbach) anhalten, weil er zuvor eine rote Ampel missachtet hatte. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anweisungen der Beamten und gab Gas. Mit hoher Geschwindigkeit raste er den Angaben zufolge in Richtung Gunzenhausen davon. An einem Kreisverkehr verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Polizisten, die dem Flüchtigen gefolgt waren, löschten das Feuer und befreiten den Mann aus dem Auto. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Einsatzkräfte bemerkten bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch. Deshalb wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe angeordnet. dpa