Flüchtlinge: Kretschmer fordert mehr Engagement des Bundes

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, nimmt an der Sitzung des Deutschen Bundesrates teil. © Fabian Sommer/dpa/Bildarchiv

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Bund bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation aus der Ukraine in die Pflicht genommen. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich der Bund engagiert. Wir brauchen eine gewissen Struktur“, sagte der CDU-Politiker beim Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung am Mittwoch in der Leipziger Messe. In Sachsen sollen in den kommenden Tagen etwa 10.

Leipzig - 000 Plätze in zentralen Einrichtungen für Flüchtlinge eingerichtet werden. Insgesamt werden nach vorsichtigen Schätzungen 80.000 Geflüchtete im Freistaat eine vorübergehende Heimat finden.

Anfang kommender Woche wird laut Kretschmer mit der Verteilung der Menschen in die Landkreise begonnen, die Koordination übernimmt die Landesdirektion. „Unser Ziel ist es, eine dezentrale Unterkunft in Wohnungen für diese Menschen zu finden.“ So könnten sie schneller die Sprache lernen und integriert werden. „Die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sind alle hochmotiviert.“ dpa