Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden wegen Warnstreiks

Die Anzeige mit gestrichenen Flügen. © Sina Schuldt/dpa/Archiv

Der bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor wirkt sich auch an den sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden aus. Am Montag seien die Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt und München gestrichen worden, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart am Freitag. Auch am Sonntag wurden einzelne Verbindungen der Lufthansa gecancelt.

Leipzig/Dresden - Passagiere, die am Montag mit anderen Fluggesellschaften reisen wollen, sollten sich direkt bei den Unternehmen über den Status ihrer Flüge erkundigen, sagte Schuhart. Laut den An- und Abflugtafeln sollten diese Verbindungen Stand Freitag regulär bedient werden.

Allerdings hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Luftsicherheit in Leipzig/Halle und Dresden am Montag zu Warnstreiks aufgerufen. Das betreffe die Bereiche Waren- und Personenkontrolle, sagte Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Paul Schmidt. Welche Auswirkungen das auf den Betrieb an den beiden Flughäfen haben wird, konnte Schuhart noch nicht sagen. dpa