Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden wegen Warnstreiks

Ein Flug fällt aus. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sind am Montag wegen der bundesweiten Warnstreiks im Verkehrsbereich alle innerdeutschen Flüge gestrichen worden. Laut der An- und Abflugtafeln beider Airports fielen alle Lufthansa-Verbindungen von und nach München und Frankfurt aus. In Dresden wurde zudem ein Eurowings-Flug von und nach Düsseldorf gestrichen.

Leipzig/Dresden - Die übrigen Flüge anderer Gesellschaften sollten bestehen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal fast aller großen Flughäfen in Deutschland zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. dpa