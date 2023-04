Fokus auf den Aufstiegskampf: Wochen der Wahrheit für Dynamo

Markus Anfang. © Roland Krivec/Defodi Images/ZB/Archivbild

Von den Feierlichkeiten zum 70. Vereinsgeburtstag will sich die Mannschaft von Dynamo Dresdden im Meisterschaftsendspurt nicht ablenken lassen. Vor dem bedeutungsvollen Auswärtsspiel am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) beim Tabellennachbarn 1. FC Saarbrücken liegt der Fokus des Teams voll und ganz auf dem Aufstiegskampf in die 2. Bundesliga. „Es ist eine spannende Situation, die wir uns in den letzten Wochen hart erarbeitet haben, dafür spielt man Fußball“, sagte Trainer Markus Anfang.

Dresden - Dynamo liegt derzeit auf dem die Relegation bedeutenden vierten Tabellenplatz der 3. Liga, Saarbrücken ist mit drei Punkten Rückstand Fünfter.

„Wir werden gegen Saarbrücken gut gegen den Ball arbeiten und uns gleichzeitig nach vorne Chancen erspielen müssen. Wenn wir das zusammenbringen, bin ich guter Dinge, dass wir dort Punkte mitnehmen“, betonte Anfang. Er kann auf eine selbstbewusst auftretende Mannschaft bauen. Dynamo liegt in der Auswärtstabelle auf Rang zwei, holte in 15 Partien auf des Gegners Platz 30 Punkte und ist im Jahr 2023 in fremden Gefilden noch unbezwungen.

Dennoch: ein Selbstläufer wird die Begegnung in Saarbrücken nicht. Die Gastgeber sind seit Mitte März wieder auf Kurs, haben wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen nicht verloren, punkteten dabei auch gegen die vor ihnen platzierten SV Wehen Wiesbaden (2:0) und SC Freiburg II (1:1).

Für Dynamo beginnen mit dem Saarbrücken-Spiel die Wochen der Wahrheit. Denn danach geht es zunächst nur gegen Teams, die bislang im Aufstiegskampf mitmischten wie der SV Waldhof Mannheim oder in der Tabelle ganz vorn dabei sind wie Freiburg und Wiesbaden. Und auch die abschließenden Begegnungen der Saison in Zwickau und Meppen sowie daheim gegen Oldenburg werden keinen Deut leichter. Schließlich befinden sich alle noch im Kampf um den Klassenverbleib. dpa