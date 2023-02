Forsberg und Gvardiol pausieren: Olmo arbeitet an Comeback

Leipzigs Spieler Dani Olmo reagiert nach der 3:1 Niederlage enttäuscht. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Ohne Emil Forsberg und Josko Gvardiol ist RB Leipzig in die Trainingswoche vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund gestartet. Beide Akteure fehlten am Montagnachmittag auf dem Platz am Cottaweg, ein Ausfall für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) droht allerdings nicht. Nach Club-Angaben war das lediglich mit der Belastungssteuerung begründet.

Leipzig - Forsberg war am Samstag beim 2:1 gegen Frankfurt mit leichten muskulären Beschwerden ausgewechselt worden.

Für Dani Olmo rückt das Comeback nach seinem Muskelfaserriss näher. Der spanische Nationalspieler trainierte am Montag zwar nur individuell, absolvierte jedoch schon ein intensives Programm, das auch Sprints beinhaltete. Ebenfalls nur individuelles Training war für Lukas Klostermann möglich. Der Nationalspieler fehlte bereits gegen Frankfurt wegen Adduktorenproblemen. Ein Einsatz gegen den BVB ist unwahrscheinlich. dpa