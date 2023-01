Frau fährt bei Lützen gegen Baum und stirbt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 87 zwischen Lützen und der zu Markranstädt gehörenden Ortschaft Quesitz (beide Kreis Leipzig) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Die 43-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Leipzig am Samstag mitteilte. Ihr 18 Jahre alter Begleiter auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lützen/Leipzig - Die Frau war am Freitagabend aus bisher nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. dpa