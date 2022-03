Fridays for Future-Proteste in vielen Städten in Sachsen

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift: "System change Not climate change". © Thomas Banneyer/dpa

Mehrere Tausend Menschen haben sich am Freitag in Sachsen dem zehnten globalen Klimastreik von Fridays For Future angeschlossen. In zahlreichen Städten protestierten sie für eine klimagerechte Zukunft. „Klimaschutz, Freiheit, Sicherheit und auch Ernährungssicherheit erreicht man nur gemeinsam - durch einen raschen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und eine starke Reduktion der Nutztierhaltung“, sagte der Vorsitzende des BUND Sachsen, Felix Ekardt.

Leipzig - So bringe man die Klimaemissionen auf null und „finanziert nicht länger Putin und sein kriegerisches Tun“.

Alleine in Dresden zogen nach Einschätzung eines dpa-Reporters mehr als 1000 Demonstranten durch die Alt- und Neustadt bis zum Theaterplatz. Die Polizei wollte zu Zahlen keine Angaben machen. Die Route führt auch an der Staatskanzlei vorbei. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte scharfe Kritik an dem Plan eines vorgezogenen Kohleausstiegs 2030 geäußert. „Die rückwärtsgewandte Perspektive bringt uns nur weiter in die Sackgasse. Was wir jetzt dringend brauchen, ist eine Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, auch um so schnell wie möglich unabhängig von fossilen Importen zu werden“, sagte Janina Lohmann von Fridays for Future Dresden.

In Leipzig starteten die Aktionen bereits am Vormittag mit einem Klimaunterricht auf dem Augustusplatz. Am Nachmittag folgte ein Demonstrationszug um den Innenstadtring, den Abschluss bildete eine Kundgebung wiederum auf dem Augustusplatz. „Wir kämpfen hier nicht nur für unsere Zukunft, sondern auch für die jetzt schon wahrgewordene Realität vieler Menschen. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es bald zu spät sein“, sagte Charlotte Huth, Aktivistin bei Fridays For Future Leipzig. dpa