Frontalzusammenstoß im Landkreis Bautzen: Schwerverletzte

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Sohland an der Spree im Landkreis Bautzen schwer verletzt worden. Ein 29-jähriger Fahrer war aus unbekannter Ursache in einer Kurve frontal mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Beide Autofahrer wurden daraufhin am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht.

Sohland an der Spree - Die Schluckenauer Straße wurde aufgrund des Unfalls für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. dpa