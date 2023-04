Fuchs schläft auf Straße im Landkreis Görlitz

Ein Fuchs hat sich nach Angaben der Polizei in Weißkeißel im Landkreis Görlitz auf die Straße gelegt und ist dort eingeschlafen. Zuvor war er aus dem Tierpark in Weißwasser ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zeugen entdeckten das Tier am Donnerstagnachmittag und riefen die Polizei. Den Angaben zufolge war der Fuchs offenbar erschöpft und möglicherweise verletzt.

Weißkeißel - Die Polizei sicherte den schlafenden Fuchs ab, bis ein Mitarbeiter des Tierparks Weißwasser kam. Dieser nahm den Polarfuchs mit und brachte ihn in sein Gehege. dpa