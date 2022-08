Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig beim VfB Stuttgart

● In Saison-Auftaktspielen tut sich RB Leipzig seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 schwer. In sechs Begegnungen gelangen erst zwei Siege, dafür verlor man dreimal und spielte einmal Remis. Interessant: Nur einmal, in der Saison 2020/2021, startete RB mit einem Heimspiel (3:1 gegen den FSV Mainz 05).

Leipzig -● Der VfB Stuttgart gehört zu den Lieblingsgegnern von RB. In bislang acht Bundesliga-Partien siegten die Sachsen siebenmal, einmal gab es ein torloses Unentschieden. Die Torbilanz lautet 15:1.

● Zehn verschiedene Schützen hat RB bislang gegen den VfB. André Silva, Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und der zum FC Bayern München gewechselte Marcel Sabitzer trugen sich je zweimal in die Torschützenliste ein.

● RB-Trainer Domenico Tedesco hat eine starke Punktebilanz mit RB. In 20 Bundesliga-Partien seit seinem Amtsantritt holten die Leipziger 40 Zähler. Nur der FC Bayern sammelte in dieser Zeit mehr Punkte (43).

● Der VfB Stuttgart war in der vergangenen Saison die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga. Die Schwaben gewannen 3735 Zweikämpfe. RB belegte in dieser Statistik Rang fünf mit 3548 erfolgreichen Zweikämpfen. dpa